Od danes obvezne e-vinjete: V katerem primeru bo mogoče zahtevati povračilo neizkoriščene vrednosti? Večer Za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah so od danes obvezne e-vinjete. Te so po 13 letih vinjetnega sistema zamenjale cestninske nalepke. Cene ostajajo nespremenjene, novost pa je, da letna vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto.

