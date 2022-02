Za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah obvezne e-vinjete 24ur.com Za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah so odslej obvezne e-vinjete. Te so po 13 letih vinjetnega sistema zamenjale cestninske nalepke. Cene ostajajo nespremenjene, novost pa je, da letna vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto.

