V veljavi znižane trošarine za energente 24ur.com Odslej so dobavitelji v skladu s sklepom vlade znižali trošarine na energente, in sicer na elektriko ter pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Vlada je tako odločila z namenom blažitve stisk prebivalstva in podjetij zaradi visokih cen energentov, ukrep pa bo veljal začasno, do 30. aprila.

