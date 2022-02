Vrtovec: Upravičenci bodo dobili vavčer na svoje transakcijske račune do 15. aprila 24ur.com Vavčerji končno prihajajo. Tri mesece bodo vsa slovenska gospodinjstva oproščena plačevanja nekaterih postavk na položnicah za elektriko in dela trošarin na elektriko, pa tudi na pogonska goriva. Najranljivejši prebivalci bodo prejeli 150 evrov vreden vavčer, ki ga bodo lahko po svoji presoji uveljavili za zmanjševanje stroškov dobave energentov. Odzivi so različni: medtem ko upokojenci namenjeno...

