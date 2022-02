V Indiji covid terjal več kot pol milijona žrtev, v Španiji slovo od zaščitnih mask na prostem 24ur.com Covid-19 je v Indiji doslej terjal več kot pol milijona smrtnih žrtev, so sporočile indijske oblasti. Številni strokovnjaki pa menijo, da je številka močno podcenjena in je bilo žrtev precej več. Španska vlada pa bo po napovedih ministrice za zdravje Caroline Darias na torkovi seji z odlokom odpravila obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem, ki so ga znova uvedli konec decembra zaradi hitrega š...

korona virus

Španija

