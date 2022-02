Oblaki, sonce, veter in še dež SiOL.net Danes bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

