Vreme: Danes zmerno do pretežno oblačno Dnevnik Danes bo na severu in severovzhodu še delno jasno, drugod se bo od jugozahoda postopno pooblačilo. Popoldne in zvečer bo ponekod na Primorskem in Notranjskem občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne...

