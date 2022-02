Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo Dnevnik Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Miha Hrobat

Zmago Jelinčič Plemeniti