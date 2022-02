Šolam dva milijona evrov za nadomeščanje učiteljev, SVIZ razpravlja o stavki 24ur.com Ministrica Simona Kustec je podpisala sklep, s katerim bodo šole dobila dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj. "Dodatne možnosti zaposlovanja kadra so bile šolam v minulih mesecih že zagotovljene," so ob tem spomnili na ministrstvu. Medtem pa na SVIZ-u opozarjajo na izrazito neenakost, ki se po njihovem mnenju z dvigom zdravniških plač vzpostavlja do univerzitetnih učiteljev in učiteljic ter ra...

