Irena Ilešič Čujovič, predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva, ki je za 16. februar napovedal stavko Dnevnik Sindikati zdravstva in socialnega varstva so “zaradi neenake obravnave zaposlenih v dejavnosti in porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest ter zaradi kršitev sklenjenih dogovorov” včeraj tudi uradno za 16. februar napovedali stavko. Od...

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Luka Mesec

Ema Klinec

Anže Lanišek