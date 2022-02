Po oceni ministrstva napovedi stavke sindikatov zdravstva in socialnega varstva preuranjene Dnevnik Ministrstvo za zdravje ocenjuje, da je napoved stavke sindikatov zdravstva in socialnega varstva in zdravstvene nege preuranjena. Verjamejo, da lahko za pogajalsko mizo skupaj najdejo najboljše rešitve za naš zdravstveni sistem. Zahteve sindikata,...

