Zaposlenim v kritični infrastrukturi, policiji in obrambi kljub tveganemu stiku ne bo treba v karanteno Primorske novice Vlada je na današnji seji določila, da zaposlenim v kritični infrastrukturi, policiji in obrambi kljub tveganemu stiku z okuženim s koronavirusom ne bo treba v karanteno. Ob tem se bodo morali sedem dni vsakodnevno hitro testirati na delovnem mestu in nositi zaščitno masko tipa FFP2.

