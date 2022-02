Tragedija v Tržiču: moški padel z balkona in umrl Reporter V Tržiču je včeraj popoldne moški padel z balkona stanovanjskega objekta. Reševalci so mu nudili pomoč, vendar je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

