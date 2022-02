Urša Bogataj druga in prva, Nika Križnar dvakrat tretja na treningu RTV Slovenija Slovenske smučarske skakalke so z odliko opravile tudi drugi dan treningov na skakalnici v Džangdžjakovu, kjer so izpeljali dve seriji. Slovenke so zbrale kar šest uvrstitev med najboljšo četverico.

Sorodno







Oglasi