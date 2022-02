''Včasih si mnogi niso znali predstavljati deklet v zraku'' Sportal ''Lepo, zelo lepo. Izredno privoščim vsem, to je pravi slovenski športni praznik,'' ob nepozabnem uspehu slovenskih smučarskih skakalk, Urša Bogataj je na Kitajskem postala olimpijska zmagovalka, Nika Križnar pa osvojila bron, poudarja Matjaž Triplat. Pred leti je oral ledino ženskih smučarskih skokov v Sloveniji in s trdim delom postavil temelje, ki so se nadgradili do te mere, da Slovenke v tem ...

Sorodno























































































































Oglasi