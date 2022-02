Podpis dviga zdravniških plač v tem tednu, ostali sindikati vlado čakajo na pogajanjih 24ur.com Potem ko je glavni odbor Sviza v petek zaradi dviga plač zdravnikom in zobozdravnikom soglasno sklenil, da bo v tem tednu potekalo izrekanje članstva o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, in se bo stavka – če bo večina za – začela 9. marca, tudi policijska sindikata sporočata, da budno spremljata dogajanje in se bosta aktivno vključila v pogajanja z vlado. Vlada naj bi sicer dogovor glede z...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Branimir Štrukelj

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Meta Hrovat

Tina Robnik

Ana Bucik

Peter Prevc

Boštjan Kline