V prometni nesreči med Ribnico in Divačo v umrl voznik tovornega vozila Reporter Na cesti med Ribnico in Divačo v kraju Buje je okoli 17. ure prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl voznik tovornega vozila, so sporočili s Policijske uprave Koper. Cesta je trenutno zaprta za promet.

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Rok Marguč

Ilka Štuhec

Peter Prevc

Anže Lanišek