Tudi pet osebnih napak ni ustavilo Dončića na poti do devetega trojnega dvojčka sezone RTV Slovenija Luka Dončić je peto osebno napako prejel že po 53 sekundah drugega polčasa. Vrnil se je devet minut pred koncem in popeljal Dallas do zmage nad Atlanto s 103:94. V 28 minutah je zbral 18 točk, 11 podaj in 10 skokov.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Luka Dončić

New York Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Urša Bogataj

Robert Golob

Luka Dončić

Ana Bucik