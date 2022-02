Nemška sankača še do tretjega zaporednega zlata v moških dvojcih Sportal Nemška sankača Tobias Wendl in Tobias Arlt sta danes osvojila tretji zaporedni naslov olimpijskih prvakov v disciplini moških dvojcev v sankanju. Sta prvi dvojec v zgodovini, ki mu je to uspelo. Z drugim mestom sta nemški uspeh dopolnila Toni Eggert in Sascha Benecken, tretja pa sta bila Avstrijca Thomas Steu in Lorenz Koller.

