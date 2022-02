Rusi zmagali v štafeti na OI, Slovenci zaostali za krog Sportal Ruski smučarski tekači so osvojili zlato v štafeti na olimpijskih igrah v Pekingu. Na 4 X 10 km je bila srebrna Norveška (+1:07,2), bronasta pa Francija (1:16,4). Slovenci Miha Šimenc, ki je predal šesti, Miha Ličef, Vili Črv in Janez Lampič so tekmovanje končali predčasno, ker so zaostali za krog v zadnji predaji.

