Izkušnje štejejo: pri skupni starosti 76 let sta osvojila ekipno deskarsko zlato 24ur.com Ameriški reprezentančni dvojec je osvojil zlato odličje v konkurenci mešanih ekip na tekmi deskarskega krosa na olimpijskih igrah v Pekingu. Za 36-letno Lindsey Jacobellis, ki je nastopila že na petih OI, je to druga zlata medalja na zimskih igrah v Pekingu, njen moštveni kolega pa je 40-letni Nick Baumgartner. Zanj so to četrte olimpijske igre in prvo olimpijsko odličje.

