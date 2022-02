ACH z nadaljevanjem niza neporaženosti prišel v polfinale RTV Slovenija Odbojkarji ACH Volleyja so se uvrstili v polfinale evropskega pokala challenge. Na povratni tekmi četrtfinala so portugalsko ekipo Fonte Bastardo s 3:1. Ljubljančani so slavili že na Azorih, kjer so bili boljši s 3:2.

Sorodno



Oglasi