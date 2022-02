Zadovoljen z bojem in odnosom: "Bili so fantastični" Sportal "Zelo sem zadovoljen s prikazanim bojem in odnosom igralcev, ki so bili fantastični," je po preboju ACH Volley Ljubljana v polfinale evropskega pokala challenge dejal trener Ljubljančanov Mladen Kašić. V polfinalu jih čaka francoski Narbonne Volley, v drugem polfinalu sta Halkbank in Panathinaikos.

