ACH po hudem boju že v polfinalu prestižnega evropskega pokala! zurnal24.si Odbojkarji ACH Volleyja so se zanesljivo uvrstili v polfinale evropskega pokala challenge. Na povratni tekmi četrtfinala so portugalsko ekipo Fonte Bastardo premagali s 3:1 (9, -27, 22, 21). Ljubljančani so dobili že prvo tekmo, na Azorih so zmagali s 3:2.

Sorodno







Oglasi