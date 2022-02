Ljubljana najboljša destinacija v Evropi po izboru European Best Destinations Primorske novice Organizacija European Best Destinations je Ljubljano uvrstila v vrh izbora najboljših destinacij v Evropi. Med drugim so zapisali, da je mesto "zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti". Izpostavili so tudi, da se je Ljubljana kot druge evropske prestolnice odločila za zaprtje starega mestnega jedra za promet.

