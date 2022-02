Popotniki so odločili: Ljubljana je najboljša destinacija v Evropi! Demokracija Piše: Kuloar.si Spletna stran European Best Destinations, ki je namenjena promociji kulture in turizma v Evropi, je objavila rezultate glasovanja za najboljšo destinacijo v Evropi, v katerem je sodelovalo več kot pol milijona popotnikov iz 182 držav. »Zdaj je uradno! Ljubljana je bila izbrana za prvo destinacijo v Evropi za leto 2022. Čestitamo!« so sporočili na Twitterju. ...

