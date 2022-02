Ljubljana najboljša destinacija v Evropi po izboru European Best Destinations Reporter Organizacija European Best Destinations je Ljubljano uvrstila v vrh izbora najboljših destinacij v Evropi. Med drugim so zapisali, da je mesto "zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti". Izpostavili so tudi, da se je Ljubljana kot druge evr

Sorodno











Oglasi