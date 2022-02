Burno dogajanje v kamniškem turističnem zavodu prijavljeno tudi policiji 24ur.com V zadnjih dneh je domače medijske stolpce polnil Kamnik oziroma tamkajšnji Zavod za turizem in šport. Med direktorjem zavoda in uslužbenko je namreč prišlo do incidenta, zaradi katerega je uslužbenka, ki direktorju očita fizični napad, poklicala tudi policijo. Direktor Rok Jarc trdi, da ji je skušal le iz roke vzeti mobilni telefon, s katerim se je lotila snemanja sestanka. Odzvali se tudi v svet...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Cene Prevc

Timi Zajc

Jakov Fak

Robert Hrgota