Po incidentu v Kamniku direktor odstopil s položaja zurnal24.si Rok Jarc, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik, včeraj zjutraj v prostorih kamniškega TIC-a fizično napadel uslužbenko zavoda. Sprva je to zanikal in trdil, da ji je le proti njeni volji odvzel telefon, zdaj pa naj bi Jarc odstopil s položaja.

