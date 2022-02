Rok Jarc ne bo več direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Reporter Potem ko so mediji v preteklih dneh poročali o domnevnem napadu direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Roka Jarca na uslužbenko, je svet zavoda na današnji seji sprejel njegovo odstopno izjavo. Za v. d. direktorja bodo Občini Kamnik predlagali Luko

