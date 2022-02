V živo: vroči slovenski orli pogledujejo proti medalji Sportal Smučarski skakalci se pravkar merijo za odličja na veliki skakalnici v Džangdžjakovu, naši orli pa so odlično ogreti. V poskusni seriji so prikazali konkurenčne skoke za medalje - Lovro Kos je bil 2., Peter Prevc 3., Timi Zajc pa 5., le Cene Prevc je končal nekoliko nižje na 24. mestu. Najbolj ogret je zlat s srednje skakalnice Rjoju Kobajaši. Obeta se pravi boj za medaljo. Kobajašija in 15. Danie...

