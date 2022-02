Zajc blizu, a na koncu brez odličja, Fak in Planko na zasledovanje Sportal Osmi dan olimpijskih iger v Pekingu so se v lov za odličja podali smučarski skakalci, Timi Zajc je bil po polovici tretji, na koncu pa zdrsnil na šesto mesto in bil najvišje uvrščeni Slovenec. Od slovenskih biatloncev so na sprinterski preizkušnji nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko. Fak in Planko sta si priborila nedeljsko zasledovanje.

