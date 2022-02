Zelo razočarani Lanišek: To so samo izgovori, ki jih iščem in naštevam Sportal Pričakovanja pred prihodom na zimske olimpijske igre v Pekingu so bila pri Anžetu Lanišku visokoleteča, saj je imel trdno osnovo za takšno razmišljanje. Zgodba na osrednjem vrhuncu sezone pa se mu je zasukala v povsem drugo smer. "Enostavno, če si zategnjen, ne moreš skočiti," je bil razočaran prvi mož slovenske reprezentance v tej sezoni svetovnega pokala, potem ko je izgubil interni boj za nasto...

Sorodno

































































































































































































































Oglasi