"Lahko smo presrečni in ponosni" Sportal "Tekma je bila napeta do konca. Zasluženo smo prišli do tega drugega mesta," je po naslovu olimpijskega ekipnega podprvaka dejal Peter Prevc, ki si je pred finalnim skokom želel le, da bi bili pogoji za vse podobni. To se v skupini pred njim ni uresničilu osmoljencu vetrovnih pogojev Timiju Zajcu, ki se kljub vsemu veseli drugega olimpijskega odličja: "Moramo biti ponosni."

Sorodno

































































































Oglasi