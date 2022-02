Srebrni slovenski orli mu zaupajo in od njega veliko zahtevajo Sportal Kako se je veseliti ekipne medalje na zimskih olimpijskih igrah, dobro ve Robert Kranjec, ki je bil leta 2002 v Salt Lake Cityju skupaj z Damjanom Frasom, Primožem Peterko in Petrom Žonto bronast. Izjemno vesel je bil tudi srebrnega odličja mlajše generacije Lovra Kosa, Ceneta Prevca, Timija Zajca in Petra Prevca na igrah v Pekingu. Povrhu vsega je pripomogel k temu, da naši orli tako dobro skačej...

