Koritnik: Dvomim, da bi se lahko vlada do torka opredelila do zahtev sindikatov 24ur.com Minister za javno upravo Boštjan Koritnik dvomi, da bi se lahko vlada do zahtev sindikatov javnega sektorja opredelila do torka, kar je sicer rok, ki so ga postavili sindikati. Spomnil je, da ima vlada seje ob četrtkih. Sindikati zahtevajo, da se plača vsem zaposlenim v javnem sektorju zviša za šest plačnih razredov.

