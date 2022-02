Sindikati zdravstva in socialnega varstva o nadaljnjih aktivnostih, v Svizu se izrekajo o stavki 24ur.com Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov zdravstva in socialnega varstva se bo po stavki dogovorila o nadaljnjih aktivnostih. Do konca dneva naj bi se o načrtovani splošni stavki izrekli tudi člani sindikata Sviz. Sestali naj bi se tudi odbori sindikatov javnega sektorja, saj se vlada do dogovorjenega termina ni opredelila do njihovih zahtev.

Sorodno





















































































Oglasi Omenjeni Branimir Štrukelj

CSD Najbolj brano Osebe dneva Maruša Ferk

Janez Janša

Samir Handanovič

Jan Oblak

Jernej Damjan