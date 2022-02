Švicarji prek Čehov v četrtfinale, sanjski dan debitantov Sportal Danes bodo znani vsi štirje četrtfinalisti moškega hokejska turnirja na olimpijskih igrah. Danci so v boju za četrtfinale s 3:2 premagali Latvijce, Slovaki s 4:0 Nemce, ki so v Pjongčangu priredili presenečenje in osvojili srebro, Švicarji pa s 4:2 Čehe. Dance v četrtfinalu čakajo Rusi, Slovake Američani, Švicarje pa Finci. Na zadnji tekmi za preboj med osem bodo Kanadčani vlogo favorita upravičevali proti Kitajcem.

