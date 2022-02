Kapetanka Poulin popeljala Kanadčanke do petega naslova RTV Slovenija Kapetanka Marie-Philip Poulin je z bila z dvema zadetkoma in podajo junakinja finala ženskega hokejskega turnirja. Kanada je premagala ZDA s 3:2 in se tako oddolžila Američankam za poraz pred štirimi leti v Pjongčangu.

