Američani se po drami poslavljajo, Švedi izločili Kanadčane Sportal Znani so vsi polfinalisti moškega hokejskega turnirja na olimpijskih igrah v Pekingu. Slovaki so po dramatični končnici in izvajanju kazenskih strelov premagali Američane in se po 12 letih uvrstili v polfinale. V tem se bodo v petek pomerili s Finci, ki so s 5:1 premagali Švico. Uspešni so bili tudi branilci naslova iz Rusije, vlogo favorita so potrdili proti debitantom Dancem (3:1). Rusom bo v po...

