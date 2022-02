Skakalci bodo ob 12.45 prejeli olimpijske medalje RTV Slovenija Brata Peter in Cene Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc bodo ob 12. 45 prejeli srebrne medalje, ki so si jih prislužili v torek z drugim mestom na ekipni tekmi. Prenos boste lahko spremljali na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.

