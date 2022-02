Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je pred sredino stavko podal navodila za bolnike, ki bodo potrebovali medicinsko pomoč. Nudili bodo le nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. Centri za socialno delo bodo zagotavljal le nujna pooblastila, lekarne pa minimum delovnega procesa. Zdravstveni domovi in bolnišnice Med stavko bodo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljali […]