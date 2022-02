Sindikat zdravstva in socialnega varstva s protipredlogom na vladna izhodišča pogajanj Primorske novice Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov zdravstva in socialnega varstva se je dogovorila, da bodo vladni strani poslali protipredlog na vladna izhodišča pogajanj, je za STA povedala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Prizadevali pa si bodo tudi za ponovno vzpostavitev dialoga z vladno stranjo.

Sorodno

















































































Oglasi Omenjeni CSD

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miha Kordiš

Borut Pahor

Janja Sluga

Maruša Ferk