Anamarija Lampič in Eva Urevc na sprintu izpadli s 14. izidom Dnevnik Anamarija Lampič in Eva Urevc sta na ekipnem sprintu na olimpijskih igrah v Pekingu končali že v polfinalu. V prvi skupni sta bili sedmi, kar je na koncu zadoščalo za 14. mesto. Za desetim mestom in finalnim bojem za odličja sta Slovenki zaostali za

