Strašne poplave in plazovi vzeli najmanj 23 življenj #foto #video SiOL.net Zemeljski plazovi in poplave, ki so posledica obilnega deževja, so v brazilskem kraju Petropolis terjali najmanj 23 življenj, poročanje brazilske televizije povzema nemška tiskovna agencija dpa. Leta 2011 je v neurju na tem območju umrlo več kot 900 ljudi.

