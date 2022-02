Brazilija: Poplave in zemeljski plazi terjali že več kot 100 žrtev Reporter Zemeljski plazovi in poplave v hribovitem predelu brazilske zvezne države Rio de Janiero so po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti terjali najmanj 105 življenj. Gre za zadnje v nizu smrtonosnih neurij, ki so v preteklih treh mesecih prizadela Brazilijo i

Sorodno









Oglasi Omenjeni Brazilija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Janja Sluga

Miha Kordiš

Jakov Fak