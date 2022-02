Brazilskemu mestu po uničujočem neurju grozi novo močno deževje RTV Slovenija V pričakovanju novega močnega deževja so prebivalce več četrti brazilskega mesta Petropolis v četrtek zvečer pozvali k evakuaciji, in to le dva dneva po uničujočih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so zahtevali najmanj 117 življenj.

