Dokumentarec Raziskovalca na vozičkih nocoj ob 20.05 na TV SLO 2 RTV Slovenija Oddaja je zgodba o prijateljstvu, moči in odločnosti, ki kaže, da je življenje, potovanje in ukvarjanje z ekstremnimi športi kljub invalidnosti mogoče. Danilo in Luca sta prekrižarila Evropo, Azijo, Južno Ameriko in Afriko ter preizkusila različne športe.

