Dokumentarec Pankovska poezija Patti Smith nocoj ob 20.55 na TV SLO 2 RTV Slovenija Komaj 20-letna Patti Smith je prišla v New York in začela ustvarjati po svojih merilih. Prerasla je klišejski rokenrol, elitistično kulturo in ozkogledo dojemanje spolnih vlog. V 50-letni karieri je z eno samo komercialno uspešnico postala živa legenda.

Sorodno









Oglasi