Derbi po podaljšku Floridi, Calgary nadaljeval sijajni niz, uspešen tudi vodilni Coloradao Sportal Hokejisti Florida Panthers so v severnoameriški ligi NHL po preobratu prišli do zmage s 3:2 proti Carolina Hurricanes in tako skočili na drugo mesto med 32 ekipami. Odločilni gol je v 17. sekundi podaljška dosegel Aaron Ekblad. Hokejisti Calgaryja so vknjižili osmo zaporedno zmago, Colorado je vodilno pozicijo zadržal z zmago v Vegasu.

